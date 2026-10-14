Шоуменът Монфис се оттегли от тениса без фанфари

Френският тенисист Гаел Монфис сложи край на кариерата си на 40-годишна възраст. Носителят на 13 титли от АТП тура планираше да се оттегли в края на сезона, но явно това ще се случи малко по-рано от предвиденото. Той отказа участие в Лион и на Мастърса в Париж - последните две надпревари за годината, на които можеше да го видим.

40-годишният Монфис тръгна с победа на рождения си ден

„Гаел ни уведоми днес за решението си - разкри говорител на Международната агенция по интегритет на тениса за в. „Екип". - Той официално вече е извън професионалния спорт, няма да играе повече в турнири на ATP". По този начин Монфис се оттегля без фанфари и емоционално сбогуване с играта.

Един от големите шоумени на спорта си тръгва след кариера от 22 години, в която си създаде репутацията на един от най-обичаните както от публиката, така и от колегите си тенисисти. Той стигна до №6 в ранглистата, изигра почти 1000 мача, а балансът му на професионално ниво е 588 победи и 360 загуби. Монфис спечели инад 25 милиона долара от наградни фондове.

Последната му среща се оказа загубата от Лърнър Тиен във втория кръг на US Open.