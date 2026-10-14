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Рафаел Ходар направи нов обрат и стигна четвъртфиналите в Шанхай

Рафаел Ходар направи нов обрат и стигна четвъртфиналите в Шанхай
АП/БТА

20-годишният испанец записа трета поредна победа в три сета

Рафаел Ходар се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Поставеният под №12 испанец осъществи обрат срещу Ботик ван де Зандсхулп и спечели с 6:7(4), 6:4, 6:2 след два часа и половина игра.

Това беше първата среща между двамата на ниво АТП. Нидерландецът започна по-уверено и отрази две възможности за пробив в откриващия сет, преди да го спечели след тайбрек.

Ходар обаче реагира още в началото на втората част. Испанецът стигна до ранен пробив, пое контрола върху разиграванията и постепенно наложи по-високо темпо, за да изравни резултата.

В решителния сет 20-годишният тенисист вече имаше пълно превъзходство. Той даде само два гейма на съперника си и затвори двубоя с 6:2, записвайки трети пореден обрат в три сета в Шанхай.

„Мисля, че правех правилните неща, но той изигра важните точки в тайбрека по-добре от мен. Във втория сет започнах с пробив, който ми помогна да вляза в по-добър ритъм. Много съм щастлив от начина, по който се разви мачът“, заяви Ходар пред сайта на АТП.

Испанецът продължава впечатляващия си първи пълен сезон в професионалния тур. Той вече има баланс от 41 победи и 16 загуби, а силното му представяне в Китай увеличи шансовете му да дебютира на Финалите на АТП в Торино.

Ходар заема 11-о място в годишната класация и се намира на 131 точки зад десетия Новак Джокович. Следващият му съперник ще бъде поставеният под №20 Каспер Рууд.

Норвежецът достигна до четвъртфиналите след отказване на Феликс Оже-Алиасим заради контузия. Рууд водеше с 5:2 в първия сет, когато четвъртият поставен канадец прекрати участието си.

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