Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай
Канадецът даде само един гейм на съперника си в решителния сет, а гръцката звезда стигна до победа след повече от два часа битка
Феликс Оже-Алиасим се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай с награден фонд над 9,4 милиона долара.
Поставеният под номер 4 канадец победи Пабло Кареньо-Буста с 6:3, 4:6, 6:1 след точно два часа игра.
Оже-Алиасим реализира два пробива в края на първия сет и го спечели с 6:3. Испанецът отговори с единствения брейк във втората част и изравни резултата.
В решителния сет канадецът наложи пълно превъзходство. Той даде само един гейм на Кареньо-Буста и си осигури място сред най-добрите 16.
Следващият съперник на Оже-Алиасим ще бъде Каспер Рууд. Поставеният под номер 20 норвежец отстрани Лърнър Тиен с 6:4, 7:6(3) за 1 час и 43 минути.
Напред продължава и Стефанос Циципас, който постигна обрат срещу Тейлър Фриц с 3:6, 7:5, 6:3 след 2 часа и 15 минути.
Гръцкият тенисист загуби три поредни гейма в края на първата част, но реагира във втория сет. Циципас направи решаващ пробив в 12-ия гейм и изравни резултата след 7:5.
В третата част двукратният финалист в турнирите от Големия шлем поведе с 5:2. Той пропусна четири възможности за нов пробив, но след това затвори мача на собствен сервис.
На осминафиналите Циципас ще срещне победителя от двубоя между Даниил Медведев и Далибор Свърчина.