Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Феликс Оже-Алиасим се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай с награден фонд над 9,4 милиона долара.

Поставеният под номер 4 канадец победи Пабло Кареньо-Буста с 6:3, 4:6, 6:1 след точно два часа игра.

Оже-Алиасим реализира два пробива в края на първия сет и го спечели с 6:3. Испанецът отговори с единствения брейк във втората част и изравни резултата.

В решителния сет канадецът наложи пълно превъзходство. Той даде само един гейм на Кареньо-Буста и си осигури място сред най-добрите 16.

Следващият съперник на Оже-Алиасим ще бъде Каспер Рууд. Поставеният под номер 20 норвежец отстрани Лърнър Тиен с 6:4, 7:6(3) за 1 час и 43 минути.

Напред продължава и Стефанос Циципас, който постигна обрат срещу Тейлър Фриц с 3:6, 7:5, 6:3 след 2 часа и 15 минути.

Гръцкият тенисист загуби три поредни гейма в края на първата част, но реагира във втория сет. Циципас направи решаващ пробив в 12-ия гейм и изравни резултата след 7:5.

В третата част двукратният финалист в турнирите от Големия шлем поведе с 5:2. Той пропусна четири възможности за нов пробив, но след това затвори мача на собствен сервис.

На осминафиналите Циципас ще срещне победителя от двубоя между Даниил Медведев и Далибор Свърчина.