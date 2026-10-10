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От върха в Пекин до ранен край в Шанхай: Какво се обърка този път за Джокович

От върха в Пекин до ранен край в Шанхай: Какво се обърка този път за Джокович
АП/БТА

Сърбинът отпадна още в първия си мач след загуба с 4:6, 3:6 и призна, че не е намерил отговор срещу сервиса на поляка

Само три дни след спечелването на своята 102-ра титла на ниво ATP Новак Джокович отпадна още в първия си мач на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай.

39-годишният сърбин загуби от Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6. Полякът реализира по един пробив във всеки сет, което се оказа достатъчно за победата.

Джокович не успя да покаже същия ритъм, който го изведе до трофея в Пекин, но прие спокойно поражението.

„В Пекин беше страхотно, а тук отпаднах много рано, но няма проблем. Имах чудесна седмица и сега очаквам с нетърпение да си почина и да се подготвя за турнирите на закрито“, заяви сърбинът.

Четирикратният шампион в Шанхай похвали представянето на Хуркач и определи неговия сервис като основната причина за крайния резултат.

„Ако загубиш подаването си, това е достатъчно, за да загубиш мача. По един пробив на сет беше напълно достатъчен и точно това се случи“, каза Джокович.

Сърбинът призна, че жребият не е бил благосклонен към него, тъй като още на старта го е изправил срещу един от най-силните сервиращи тенисисти в тура.

„Изключително трудно е да върнеш неговия сервис, почти невъзможно. Не успях да се приспособя, а жребият беше наистина тежък за мен“, добави той.

За Хуркач това беше първо участие в турнира в Шанхай след спечелването на титлата през 2023 година.

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