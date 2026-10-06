Новак Джокович спечели титла №102 в кариерата си

Новак Джокович спечели титлата на турнира от сериите АТП 500 в Пекин, която е под №102 в неговата дълга и впечатляваща кариера. 39-годишният сърбин победи на финала световния №9 Алекс Де Минор от Австралия. Джокович взе първия сет след тайбрек със 7:6 (3), а при резултат 0:1 във втория Де Минор се отказа заради контузия. И двамата тенисисти взеха медицински таймаут след първия сет, но проблемите на австралиеца явно са били по-сериозни.

Медведев удари зрител и бе дисквалифициран, Джокович е на финал в Пекин

Джокович се класира за едва втория си финал през сезона, след като загуби от Карлос Алкарас на Аustralian Open. Пекин обаче е щастливо място за сърбина, който спечели титлата за седми път и никога не е губил в китайската столица - 34 поредни победи.

39-годишният Джокович вече има 102 титли на ниво АТП и е само на една от Роджър Федерер (102. Пред тях остава друга легенда на тениса - Джими Конърс, който има 109 титли. Титлата в Пекин е и под №73 за Джокович на твърди кортове, което е още един рекорд в неговата сметка.

Джокович стана и най-възрастният победител в тенис турнир на такова ниво от 1977 година. Тогава Кен Розуол печели титлата в Хонгконг на 43 години. Джокович вече има поне една титла през последните 21 сезоза тениса, което също е рекордно постижение.