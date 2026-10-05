Медведев удари зрител и бе дисквалифициран, Джокович е на финал в Пекин

Новак Джокович се класира за финала на турнира от сериите АТП 500 в Пекин след дисквалификация на Даниил Медведев.

Сърбинът водеше със 7:5, 5:3 и 15:15, когато топката отскочи от стената зад основната линия. Медведев я отигра инстинктивно и неволно удари зрител в окото.

След разговор между съдията на стола и супервайзъра беше взето решение руският тенисист да бъде дисквалифициран.

До прекратяването на срещата Джокович имаше предимство, но Медведев демонстрира сериозна устойчивост в ключовите моменти. Руснакът отрази 16 от 18 точки за пробив, но двата реализирани брейка бяха достатъчни на сърбина да поведе убедително.

„Леко съм шокиран, честно казано. Съжалявам за човека, който беше ударен. Не видях точно какво стана и се надявам да не е сериозно пострадал“, заяви Джокович след мача.

„Съжалявам и за Даниил, защото знам какво е да бъдеш дисквалифициран в голям мач. На мен ми се случи на Откритото първенство на САЩ през 2020 година при сходни обстоятелства. Сигурен съм, че не го е направил умишлено“, добави сърбинът.

Във финала Джокович ще срещне петия поставен Алекс де Минор. Австралиецът продължи напред след 6:4, 3:2 и отказване на Хуберт Хуркач заради физически проблем.

Джокович води с 3:1 победи в преките двубои с Де Минор.