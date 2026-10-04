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Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал
АП/БТА

39-годишният сърбин записа 32-рата си поредна победа в Пекин и продължава битката за седма титла

Новак Джокович постигна впечатляващ обрат срещу водача в схемата Александър Зверев и се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 500 в Пекин.

Шесткратният шампион победи германеца с 4:6, 6:4, 6:4 след два часа и 35 минути игра. С успеха Джокович запази шансовете си да спечели рекордна седма титла в китайската столица.

Сърбинът вече има 32 победи и нито една загуба в Пекин. Това е най-добрият старт на тенисист в турнир от мъжкия Тур през Откритата ера.

Джокович подобри постижението на Рафаел Надал, който спечели първите си 31 мача на „Ролан Гарос“.

Зверев проби още в първия гейм и това му беше достатъчно, за да спечели откриващия сет. Джокович обаче отговори с характерната си устойчивост, изравни резултата и реализира единствения пробив в решаващата част.

Това беше втората му победа през сезона срещу съперник от топ 2 след успеха над Яник Синер на полуфиналите на Australian Open.

Джокович вече води с 10:5 в преките двубои със Зверев. Той стана едва третият тенисист след Кен Розуол и Джими Конърс, който побеждава представител на топ 3 след навършването на 39 години.

На полуфиналите Джокович ще срещне Даниил Медведев, който победи Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3.

Руснакът е в серия от седем поредни победи, след като преди турнира в Пекин спечели титлата в Ханчжоу. Джокович обаче има предимство от 10:5 в преките им срещи.

Другият полуфинал ще противопостави Алекс де Минор и Хуберт Хуркач. Австралиецът елиминира Андрей Рубльов с 1:6, 6:2, 6:3, а полякът се наложи над Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2.

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