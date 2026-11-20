OFAC удължи до 19 декември срока за преговори за продажбата на активи на „Лукойл“
Лицензът разрешава до 20 февруари 2027 г. извършването на трансакции
Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи до 19 декември срока на лиценза, който разрешава преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“, включително тези в България, сочи документ на официалната й страница. Предишният лиценз трябваше да изтече на 21 ноември.
Разрешението обхваща преговори с „Лукойл“ или нейни свързани дружества за продажбата, разпореждането или прехвърлянето на „Лукайл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – австрийското дружество, чрез което руската компания притежава основната част от международните си активи. В обхвата попадат и дъщерните дружества, в които „Лукайл Интернешънъл“ има пряко или непряко, самостоятелно или съвместно участие от най-малко 50 процента.
Сред тези активи са и дружества от групата на „Лукойл“ в България, включително рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, както и компаниите за доставка на авиационни и корабни горива – „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“.
Лицензът позволява сключването на условни договори, включително предварителни договори, принципни споразумения, обвързващи меморандуми за разбирателство и други подобни договорености. Изпълнението на всеки подобен договор обаче трябва изрично да бъде съобразено с получаването на отделно разрешение от OFAC.
Лицензът също така разрешава до 20 февруари 2027 г. извършването на трансакции, обичайно съпътстващи и необходими за поддържането или прекратяването на дейността, договорите и другите споразумения на дружествата от групата „Лукайл Интернешънъл“. Разрешено е и използването на блокираните им сметки за извършването на тези трансакции.
Вашингтон наложи санкции на руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.
Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.