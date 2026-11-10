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След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира
БТА

При аварията по-рано бе нарушена работата на част от производствените инсталации и временно намали производителността на рафинерията

Производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира след авария в електропреносната мрежа, съобщиха от дружеството.

Почти всички инсталации са възстановили нормалната си работа, а доставките на горива продължават по график, предава БТА.

При аварията по-рано днес бе нарушена работата на част от производствените инсталации и временно намали производителността на рафинерията.

От дружеството посочиха, че са предприели незабавни действия за възстановяване на работата. Продължават техническите дейности по връщането на инсталацията за каталитичен крекинг към нормален режим.

Наличните запаси в рафинерията са достатъчни, за да покрият потребностите на страната от нефтопродукти, увериха от компанията. Всички доставки и експедиции се осъществяват съгласно утвърдените графици, посочиха още от дружеството. По негови данни при инцидента не са нарушени нормите за качество на атмосферния въздух.

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