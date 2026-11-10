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Вълна от съпричастност: Опашки от кръводарители се извиха в Пловдив

Вълна от съпричастност: Опашки от кръводарители се извиха в Пловдив
БТА

Част от доброволците дори са напуснали работните си места в рамките на деня, за да успеят да дадат кръв

Пред Районния център по трансфузионна хематология в Пловдив се изви дълга опашка от граждани, желаещи да станат кръводарители.

Пловдивчани масово се отзовават на апела за подкрепа на ранените при тежките верижни сблъсъци на автомагистрала „Тракия“. В ефира на бТВ бе съобщено, че част от доброволците дори са напуснали работните си места в рамките на деня, за да успеят да дадат кръв.

Верижните катастрофи се случиха днес сутринта при изключително ограничена видимост заради мъгла в Ямболско – в отсечката между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. В масовото произшествие, обхванало и двете платна за движение на аутобана, се сблъскаха общо 86 превозни средства. 11 души са загубили живота си, а 51 ранени са разпределени в различни болници.

Вълната от съпричастност бързо обхвана и други населени места в страната. В Сливен вече 10 граждани са се включили в безвъзмездната акция в помощ на пострадалите, като сред първите кръводарители е бил и кметът на общината.

Всички доброволци споделят, че се включват в инициативата с едничката надежда да помогнат за спасяването на човешкия живот и за по-бързото възстановяване на потърпевшите от голямата трагедия.

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