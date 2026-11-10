"Продължаваме промяната" призова за кръводаряване за пострадалите при катастрофите на "Тракия"

"Продължаваме промяната" (ПП) изрази съболезнования на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" и призова гражданите да дарят кръв за пострадалите.

"Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Мислите ни са с всички пострадали и техните близки", написаха от формацията във Facebook.

От партията съобщиха, че част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане. Затова призоваха хората, които имат възможност, да се включат в кръводарителската акция.

Кръводарители се приемат от 8:00 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен", разположен на първия етаж на ДКЦ-2, в сградата на бившата Трета поликлиника. Желаещите да дарят кръв в Бургас могат да го направят в УМБАЛ - Бургас в делнични дни от 7:30 до 14:00 ч., посочват от ПП.

От формацията допълват, че гражданите могат да потърсят информация за възможностите за кръводаряване и в най-близкия до тях център по трансфузионна хематология.

Най-малко 12 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.

Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при инцидентите. Това съобщи премиерът Румен Радев пред журналисти на мястото на катастрофите.