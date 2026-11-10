Новини
Търси
Подкаст
Политика

"Продължаваме промяната" призова за кръводаряване за пострадалите при катастрофите на "Тракия"

"Продължаваме промяната" призова за кръводаряване за пострадалите при катастрофите на "Тракия"
Снимка: БТА

Част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане, съобщиха от партията

"Продължаваме промяната" (ПП) изрази съболезнования на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" и призова гражданите да дарят кръв за пострадалите.

"Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Мислите ни са с всички пострадали и техните близки", написаха от формацията във Facebook.

От партията съобщиха, че част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане. Затова призоваха хората, които имат възможност, да се включат в кръводарителската акция.

Кръводарители се приемат от 8:00 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен", разположен на първия етаж на ДКЦ-2, в сградата на бившата Трета поликлиника. Желаещите да дарят кръв в Бургас могат да го направят в УМБАЛ - Бургас в делнични дни от 7:30 до 14:00 ч., посочват от ПП.

От формацията допълват, че гражданите могат да потърсят информация за възможностите за кръводаряване и в най-близкия до тях център по трансфузионна хематология.

Най-малко 12 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.

Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при инцидентите. Това съобщи премиерът Румен Радев пред журналисти на мястото на катастрофите.

Още по темата

Десислава Танева, ГЕРБ: Гъста мъгла и липса на сигнализация по автомагистрала „Тракия“ преди катастрофите

Десислава Танева, ГЕРБ: Гъста мъгла и липса на сигнализация по автомагистрала „Тракия“ преди катастрофите

86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа на "Тракия" край Ямбол

86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа на "Тракия" край Ямбол

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“

СЕМ призовава медиите да отразяват катастрофата на АМ „Тракия“ без сензационност

СЕМ призовава медиите да отразяват катастрофата на АМ „Тракия“ без сензационност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Водещи

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

  • Преди 2 минути
Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 14 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 18 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 21 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 22 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 24 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 29 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 31 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 34 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 44 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 45 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 47 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 49 минути