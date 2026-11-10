Данъчните оценки на имотите се увеличават поетапно с до 105% до 2029 г.

Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за местните данъци и такси, които предвиждат поетапно увеличение на базисните стойности за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти през следващите три години. Законопроектът получи подкрепата на 13 народни представители, осем се въздържаха, а против нямаше.

Според предложението актуализацията ще се осъществи на три етапа – с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Промените ще обхванат сградите, земята, подобренията и земеделските имоти.

Новите данъчни оценки няма да се използват при изчисляването на таксата за битови отпадъци. Предвижда се също промяна в сроковете за връчване на съобщенията за дължимия данък върху недвижимите имоти, както и удължаване на периода, в който гражданите ще могат да се възползват от отстъпка при предплащане на задълженията си за цялата 2027 г.

По данни на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова очакваният финансов ефект за общинските бюджети ще бъде 73,4 млн. евро през 2027 г., 172,1 млн. евро през 2028 г. и 270,7 млн. евро през 2029 г.

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подкрепиха актуализацията на данъчните оценки, както и предвиденото осъвременяване на глобите и имуществените санкции. Изпълнителният директор на организацията Силвия Георгиева отбеляза, че част от санкциите не са променяни от 2007 г. и вече не изпълняват ефективно възпиращата си функция.

От сдружението обаче поставиха въпроса за необходимата правна яснота относно определянето на таксата за битови отпадъци. Според Георгиева е разбираемо желанието да се избегне рязко повишаване на таксата вследствие на новите данъчни оценки, но предложените текстове не гарантират достатъчно ясно какъв ред ще прилагат общините през преходния тригодишен период. По думите ѝ е необходимо изрично законово основание, което да позволява използването и на досегашните данъчни оценки.

Законопроектът на Министерския съвет предвижда и промени, свързани с патентното облагане. След становище на Европейската комисия се предлага отпадане на разпоредбите за облагане с патентен данък на доходите на юридически лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като този режим е определен като държавна помощ.

Междувременно бюджетната комисия отхвърли друг проект за изменение на същия закон, внесен от Димитър Найденов и група народни представители от „Демократична България“. Предложението е да отпадне задължението лицата, предоставящи места за настаняване, да подават ежегодна декларация за туристическия данък до 31 януари.

Мотивът на вносителите е, че информацията вече се подава електронно в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и е достъпна за общинските администрации. Според тях запазването на допълнителната декларация създава излишна административна тежест, без да носи нова информация.

Мартин Димитров от „Демократична България“, който представи предложението, подчерта, че то не предвижда промяна в размера на туристическия данък, нито засяга правата на туристите или европейското законодателство. По думите му целта е единствено да се облекчи работата на малкия бизнес.

Министерството на финансите обаче не подкрепя отпадането на декларацията. Заместник-министър Людмила Петкова обясни, че макар данните да се съдържат в ЕСТИ, годишното деклариране предоставя допълнителна възможност за установяване и коригиране на неточности в подадената информация.

Подобна позиция изразиха и от НСОРБ. Според Силвия Георгиева декларацията има самостоятелна контролна роля и не представлява просто дублиране на информацията от електронната система. От организацията смятат, че задължението може да отпадне едва когато ЕСТИ осигурява същата или по-висока степен на надеждност и проследимост на данните.

Георгиева обърна внимание и на сериозни технически проблеми с настоящата система. По думите ѝ ЕСТИ отдавна не получава необходимата поддръжка и към момента не функционира нормално, което затруднява предаването на информация за туристическия данък към общините. Тя посочи, че е съобщено за възлагане на „Информационно обслужване“ на разработването на нов национален туристически регистър, но местните структури на дружеството все още не разполагат с необходимата информация. Това създава допълнителни затруднения за общините с голям брой места за настаняване.

От НСОРБ са предложили и конкретен законов механизъм, според който годишната декларация да отпадне при изпълнение на определени условия, гарантиращи надеждността на електронната система.

Заседанието на Комисията по бюджет и финанси, посветено на данъчните промени за 2027 г., продължи повече от пет часа, като работата на депутатите не е приключила.