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ЦИК отмени церемонията по връчването на удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

ЦИК отмени церемонията по връчването на удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев
Снимка: БТА

Комисията ще насрочи нова дата за официалното връчване на документите, с които се удостоверява избирането им за президент и вицепрезидент

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на комисията.

Предстои ЦИК да определи нова дата за провеждане на церемонията, допълват от институцията.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември. Резултатите бяха обявени от говорителя на ЦИК Стоянка Балова на брифинг след вота.

Кандидатпрезидентската двойка получи подкрепата на 1 093 852 избиратели, което представлява 57,566% от действителните гласове.

 

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