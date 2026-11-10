ЦИК отмени церемонията по връчването на удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев
Комисията ще насрочи нова дата за официалното връчване на документите, с които се удостоверява избирането им за президент и вицепрезидент
Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на комисията.
Предстои ЦИК да определи нова дата за провеждане на церемонията, допълват от институцията.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември. Резултатите бяха обявени от говорителя на ЦИК Стоянка Балова на брифинг след вота.
Кандидатпрезидентската двойка получи подкрепата на 1 093 852 избиратели, което представлява 57,566% от действителните гласове.