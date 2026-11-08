Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

"На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата." Това заяви новоизбраният вицепрезидент Кирил Вълчев в първото си интервю след изборите пред БНТ.

Вълчев открои като исторически момент избора на Илияна Йотова за първата жена президент на България и подчерта необходимостта от намаляване на политическото напрежение.

"В нашия случай Илияна Йотова е човек с голям държавен опит, с мисия за България и с много знания. Това е голям символ за нашия народ", заяви той.

Новоизбраният вицепрезидент отхвърли твърденията, че Русия е спечелила президентските избори заради победата на Йотова.

"Аз мисля, че спечелиха пробългарските сили. Няма смисъл от раздаване на такъв тип определения. Вярвам, че дори тези, които говорят така за нашата победа, също са пробългарски, а не про- някакви други сили", посочи Вълчев.

Той подчерта, че кандидатпрезидентската двойка е получила подкрепа от избиратели на различни политически партии, и отхвърли предположенията, че президентството непременно ще бъде в конфликт с правителството или ще изпълнява неговите решения безкритично.

Вълчев коментира и Бюджет 2027, като настоя за по-високи възнаграждения в обществените медии и културните институции.

"Журналистите в обществените медии - БНТ, БНР и БТА, трябва да бъдат равнопоставени на учителите. Защото това са училищата за днешния ден на България", заяви той.

Според него подобна подкрепа заслужават и работещите в библиотеките, музеите, галериите, театрите и читалищата, както и българските дипломати.

Вълчев постави акцент и върху необходимостта от дългосрочно държавно финансиране за българските медии зад граница, което да не зависи от ежегодни политически решения.

По повод скандала с помилванията новоизбраният вицепрезидент отказа да даде категорична оценка за действията на Илияна Йотова.

"Няма да го определя нито като грешка, нито като капан. Точно защото съм юрист, при нас действа правилото: дай ми фактите, за да ти дам решение. Аз не знам фактите", обясни той.

Според Вълчев основният проблем е доверието в институционалните процедури и експертните оценки. Той предложи да бъде обсъдено дали правилата за помилванията не трябва да бъдат уредени със закон, вместо с президентски указ.

Като един от основните приоритети пред новата президентска институция Вълчев посочи преодоляването на общественото разделение.

"Помнете, след неделята на гласуването идва понеделник", припомни той думи на покойния създател на Дарик радио Радосвет Радев.

"Аз съм сигурен, че ние с госпожа Йотова ще успеем да забравим това, което говориха за нас, за да бъдем заедно и да чуваме добрите идеи от всички страни", добави Вълчев.

По отношение на бъдещето на БТА, която все още ръководи, той заяви, че оставя агенцията във възход, като открои свободния достъп до новините и липсата на жалби срещу отразяването на предизборната кампания.

Вълчев уточни още, че след встъпването си в длъжност като вицепрезидент няма намерение да се премества в резиденция.