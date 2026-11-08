Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

"Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция." Това написа лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов в профила си във Facebook по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

В публикацията си Борисов подчерта необходимостта от институционална подкрепа и уважение към служителите на Министерството на вътрешните работи.

"Държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Знам цената на тази професия", допълни той, припомняйки своя опит в системата на вътрешните работи.

Борисов отправи поздрав и към всички служители, които ежедневно изпълняват задълженията си в името на обществения ред и сигурността.

"Респект към всички, които носят униформата с чест", написа той и честити празника на българските полицаи.

Професионалният празник на българската полиция се отбелязва ежегодно на 8 ноември, когато Православната църква почита свети Архангел Михаил.