Новини
Търси
Подкаст
Общество

59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина

59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина
БТА

Пожарните екипи са реагирали на 89 сигнала за произшествия, като са извършили и 22 спасителни и помощни операции

Общо 59 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), цитирани от БТА.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 89 сигнала за произшествия. От потушените пожари 22 са причинили преки материални щети, а останалите 37 са преминали без такива.

Най-много от пожарите с материални щети са възникнали в жилищни сгради - общо 10 случая. Други седем са регистрирани в транспортни средства.

Освен гасенето на пожари служителите на пожарната са извършили 22 спасителни дейности и помощни операции. Четири от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия.

За отчетения период са регистрирани и осем лъжливи повиквания.

По данни на ГДПБЗН при пожарите през денонощието е загинал един човек. В публикуваната информация не се посочват подробности за мястото и обстоятелствата около смъртния случай.

Още по темата

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Вигенин призова за повече кадри и по-добра техника за пожарните служби

Вигенин призова за повече кадри и по-добра техника за пожарните служби

24 пожара и 29 спасителни операции за денонощие: Каква е равносметката?

24 пожара и 29 спасителни операции за денонощие: Каква е равносметката?

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Православната църква отбелязва Архангеловден

Православната църква отбелязва Архангеловден

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Водещи

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

  • Току-що
Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

  • Преди 1 минута
Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

  • Преди 5 минути
Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

  • Преди 21 минути
Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

  • Преди 24 минути
Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

  • Преди 25 минути
Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

  • Преди 38 минути
Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

  • Преди 38 минути
Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

  • Преди 40 минути
Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

  • Преди 49 минути
Православната църква отбелязва Архангеловден

Православната църква отбелязва Архангеловден

  • Преди 1 час
Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

  • Преди 1 час
Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

  • Преди 1 час
Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск