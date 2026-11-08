59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина
Пожарните екипи са реагирали на 89 сигнала за произшествия, като са извършили и 22 спасителни и помощни операции
Общо 59 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), цитирани от БТА.
През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 89 сигнала за произшествия. От потушените пожари 22 са причинили преки материални щети, а останалите 37 са преминали без такива.
Най-много от пожарите с материални щети са възникнали в жилищни сгради - общо 10 случая. Други седем са регистрирани в транспортни средства.
Освен гасенето на пожари служителите на пожарната са извършили 22 спасителни дейности и помощни операции. Четири от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия.
За отчетения период са регистрирани и осем лъжливи повиквания.
По данни на ГДПБЗН при пожарите през денонощието е загинал един човек. В публикуваната информация не се посочват подробности за мястото и обстоятелствата около смъртния случай.