59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина

Общо 59 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като един човек е загинал. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), цитирани от БТА.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 89 сигнала за произшествия. От потушените пожари 22 са причинили преки материални щети, а останалите 37 са преминали без такива.

Най-много от пожарите с материални щети са възникнали в жилищни сгради - общо 10 случая. Други седем са регистрирани в транспортни средства.

Освен гасенето на пожари служителите на пожарната са извършили 22 спасителни дейности и помощни операции. Четири от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия.

За отчетения период са регистрирани и осем лъжливи повиквания.

По данни на ГДПБЗН при пожарите през денонощието е загинал един човек. В публикуваната информация не се посочват подробности за мястото и обстоятелствата около смъртния случай.