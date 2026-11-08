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Изборът на нови членове на ВСС от съдийската квота отива на втори тур

Изборът на нови членове на ВСС от съдийската квота отива на втори тур
БТА

Общо 1870 съдии са гласували на първия тур, като изборът продължава на 8 ноември с участието на всички 21 кандидати

Нито един от 21-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите не успя да събере необходимата подкрепа на проведеното на 7 ноември гласуване. Това съобщи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, който е съдия във Върховния касационен съд.

От общо 2275 съдии с право на глас своя вот са упражнили 1870, което представлява избирателна активност от 82,2%.

Нито един кандидат не е получил подкрепата на повече от половината гласували, поради което се налага провеждането на втори тур.

В повторното гласуване ще участват всички 21 кандидати, като шестимата с най-голяма подкрепа ще бъдат избрани за членове на деветия състав на Висшия съдебен съвет.

Вторият тур се провежда днес, 8 ноември, от 8:00 до 18:00 часа.

Гласуването е с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, разположени в градовете с окръжни съдилища. В София са разкрити четири секции.

Изборът е част от процедурата за попълване на новия състав на ВСС, в който участват представители, избрани от съдиите, прокурорите, следователите и Народното събрание

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