Изборът на нови членове на ВСС от съдийската квота отива на втори тур

Нито един от 21-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите не успя да събере необходимата подкрепа на проведеното на 7 ноември гласуване. Това съобщи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, който е съдия във Върховния касационен съд.

От общо 2275 съдии с право на глас своя вот са упражнили 1870, което представлява избирателна активност от 82,2%.

Нито един кандидат не е получил подкрепата на повече от половината гласували, поради което се налага провеждането на втори тур.

В повторното гласуване ще участват всички 21 кандидати, като шестимата с най-голяма подкрепа ще бъдат избрани за членове на деветия състав на Висшия съдебен съвет.

Вторият тур се провежда днес, 8 ноември, от 8:00 до 18:00 часа.

Гласуването е с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, разположени в градовете с окръжни съдилища. В София са разкрити четири секции.

Изборът е част от процедурата за попълване на новия състав на ВСС, в който участват представители, избрани от съдиите, прокурорите, следователите и Народното събрание