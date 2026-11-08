Слънчева неделя с температури до 13 градуса, затопляне до 20 градуса през седмицата

Предимно слънчево време ни очаква днес, 8 ноември. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри, а максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб вятър, предимно от изток.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време, с максимални температури между 9 и 10 градуса. Температурата на морската вода ще бъде между 14 и 16 градуса, а вълнението – 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, със слаб до умерен север-северозападен вятър. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 6 градуса, а на 2000 метра ще бъде около минус 1 градус.

В понеделник облачността ще се увеличи, като на места в Западна България се очакват превалявания от дъжд. Ще започне постепенно затопляне.

Във вторник сутринта в равнинните райони ще има мъгли и ниска облачност. По-късно югозападният вятър ще се усили, видимостта ще се подобри и облаците ще се разкъсат.

През втората половина на седмицата се очаква осезаемо затопляне. Минималните температури ще бъдат над нулата в цялата страна, а дневните ще достигат 16-18 градуса, на отделни места и до 20 градуса.