Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

Президентът Илияна Йотова поздрави Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) по повод 10-годишнината от създаването ѝ. Поздравителният адрес е отправен до председателя на асоциацията Радослава Недялкова, организаторите и участниците в концерта "10 години АБФСЧ", който беше открит тази вечер, 7 ноември, в клуб Joy Station в София.

В адреса Йотова подчертава ролята на българските фолклорни състави зад граница за запазването на връзката на сънародниците с България.

"Вече 10 години обединявате усилията на нашите сънародници, за които народните песни и танци са живата връзка с България", се посочва в поздравлението.

Според президента благодарение на дейността на асоциацията фолклорните състави зад граница се утвърждават като места за общуване и предаване на българските традиции между поколенията.

"Благодарение на вашия труд фолклорните състави зад граница се утвърждават като духовни средища за общуване и приемственост", се посочва още в поздравителния адрес.

Йотова отбелязва, че чрез тези състави българските традиции продължават да се развиват, а младите хора имат възможност да се запознават с красотата на българското културно наследство.

Президентът определя срещата на участниците на родна сцена като значимо събитие по повод годишнината. В поздравлението се посочва, че натрупаните извън България опит и вдъхновение се срещат с обичта на българската публика.

"Юбилейният ви спектакъл е тържество на българския талант и на духовната връзка с отечеството, което пазите с любов и отдаденост, независимо от разстоянията", се казва още в адреса.

Йотова пожелава концертът да се превърне в празник за всички, които са допринесли за дейността на Асоциацията през последните десет години, както и да даде начало на нови творчески инициативи.

"Пожелавам ви здраве, неизчерпаема енергия и пълни зали. Честита 10-годишнина", завършва поздравителният адрес.

В концерта "10 години АБФСЧ" участват международната фолклорна формация "Младост на мегдана", Световният танцов колектив "Гурбетчии" и сборният народен хор "Пъстра китка", които обединяват български танцьори и певци от различни държави.

Концертът е посветен на десетата годишнина от създаването на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.

По време на единадесетото издание на събора "На мегдана на другата България" в Мюнхен Българската телеграфна агенция и Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина са подписали договор за партньорство.