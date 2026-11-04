Йотова: Българските антарктически експедиции се превърнаха в символ на професионализъм и всеотдайност

Българските антарктически експедиции се превърнаха в символ на висок професионализъм, всеотдайност и съществен принос към фундаменталните науки, се казва в поздравителното слово адрес на президента Илияна Йотова до участниците в 35-ата българска антарктическа мисия и в петото плаване на научноизследователския кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“ до Ледения континент.

Поздравлението бе прочетено при отплаването на НИК 421 от Варна от съветника на държавния глава по сигурността вицеадмирал Митко Петев.

България се утвърди като водеща страна в изследването, усвояването и опазването на Белия континент, се посочва в обръщението на президента.

Според Йотова участието в тазгодишната експедиция на учени от Румъния, Гърция, Обединените арабски емирства, Бразилия, Германия, Колумбия, Еквадор, Норвегия и Китай само по себе си е показателно за нарасналия престиж на българските полярници, предава БТА.

"За пети път „Св. св. Кирил и Методий“ ще осигури логистично експедицията, като активно ще участва в седем от общо осемнадесетте проекта на научноизследователската програма на полярниците", изтъква още президентът Йотова.

Тя пожелава на антарктиците и моряците успешно изпълнение на мисията, за която са призвани, водени от любовта си към науката и родината. Президентът уверява пътешествениците, че родните брегове ще ги очакват с обич, а поздравителният й адрес завършва с традиционното морско пожелание за попътен вятър и седем фута под кила.