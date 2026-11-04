Турски влекач и кораб са се сблъскали в Черно море близо до румънски курорт .

Влекачът е подал сигнал за бедствие, след като се е сблъскал с кораба край курорта Нептун, северно от Шабла.

На борда му е имало 7 турски моряци, а след удара плавателният съд е бил застрашен от потъване. Инцидентът е станал рано сутринта на 4 ноември, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Румъния във Фейсбук.

По последна информация трима от моряците са евакуирани, а останалите четирима са отказали помощ, предава БТВ.

Около 4:20 ч. турският влекач AYAZ BEY е изпратил международен сигнал за бедствие (MAYDAY), след като се е сблъскал с кораба MENTOR, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда.

AYAZ BEY и друг влекач - RAMAZAN BEY, са участвали в операция по изтеглянето на MENTOR от украински води към Турция.

Корабът MENTOR е бил повреден по-рано край пристанището на Одеса и по време на операцията е бил без екипаж.

През нощта буксирните въжета са се скъсали заради лошите метеорологични условия. Впоследствие връзката е била възстановена, но AYAZ BEY се е сблъскал с тегления кораб.

След удара е възникнала опасност влекачът да потъне.

След подадения сигнал румънските власти са изпратили два плавателни съда - един на Граничната полиция (Брегова охрана) и един на Инспектората за извънредни ситуации.