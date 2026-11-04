Новини
Търси
Подкаст
Общество

НАП откри нарушения в близо 60% от проверените медицински кабинети в София и областта

НАП откри нарушения в близо 60% от проверените медицински кабинети в София и областта
pixabay

Проверките обхващат 24 медицински и дентални обекта, а на нарушителите предстоят актове и санкции

В рамките на вчерашния ден НАП извърши проверки в 24 клиники и кабинети, предлагащи медицински и/или дентални услуги в София и областта. При близо 60% от проверените обекти са установени нарушения. Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство, неправилно отчитане на продажби и начисляване на ДДС. Предстои фискалните инспектори на приходната агенция да издадат актове за установените нарушения и да наложат предвидените в нормативната уредба санкции.

НАП призовава потребителите на медицински и дентални услуги задължително да изискват касова бележка при извършване на плащане в кабинета или на регистратурата. В случай че такава им бъде отказана, пациентите имат право да задържат плащането до издаването на фискалния бон.

Граждански контрол върху отчитането на приходите може да се осъществява и чрез мобилното приложение на НАП - NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода, отпечатан върху касовата бележка, и е достъпно за изтегляне от App Store за устройства с операционна система iOS и от Google Play.

Гражданите могат да подават сигнали за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения. Сигнали се приемат на телефона на Информационния център0700 18 700, или по електронна поща на адрес infocenter@nra.bg.

Още по темата

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за липсата на парно и топла вода през зимата

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за липсата на парно и топла вода през зимата

София планира паметник на историческия си кмет и монумент в памет на граничарите

София планира паметник на историческия си кмет и монумент в памет на граничарите

КЗП завежда дела, ако "Топлофикация" не компенсира хилядите столичани на студено

КЗП завежда дела, ако "Топлофикация" не компенсира хилядите столичани на студено

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Над 70 литра дъжд за 72 часа: Русе надхвърли месечната норма

Над 70 литра дъжд за 72 часа: Русе надхвърли месечната норма

Водещи

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

  • Току-що
Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 7 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 14 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 15 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 20 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 20 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 22 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 25 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 32 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 33 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 33 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 34 минути
Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

  • Преди 34 минути