НАП откри нарушения в близо 60% от проверените медицински кабинети в София и областта

В рамките на вчерашния ден НАП извърши проверки в 24 клиники и кабинети, предлагащи медицински и/или дентални услуги в София и областта. При близо 60% от проверените обекти са установени нарушения. Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство, неправилно отчитане на продажби и начисляване на ДДС. Предстои фискалните инспектори на приходната агенция да издадат актове за установените нарушения и да наложат предвидените в нормативната уредба санкции.

НАП призовава потребителите на медицински и дентални услуги задължително да изискват касова бележка при извършване на плащане в кабинета или на регистратурата. В случай че такава им бъде отказана, пациентите имат право да задържат плащането до издаването на фискалния бон.

Граждански контрол върху отчитането на приходите може да се осъществява и чрез мобилното приложение на НАП - NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода, отпечатан върху касовата бележка, и е достъпно за изтегляне от App Store за устройства с операционна система iOS и от Google Play.

Гражданите могат да подават сигнали за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения. Сигнали се приемат на телефона на Информационния център - 0700 18 700, или по електронна поща на адрес infocenter@nra.bg.