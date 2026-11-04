Новини
Търси
Подкаст
Общество

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"
Столична община

Столична община предлага да придобие частния терен в Княжево срещу два имота в Драгалевци и доплащане от 180 000 евро в полза на общината. Решението предстои да бъде разгледано от СОС

Един от най-популярните туристически маршрути към Витоша – "Слънчева алея", преминава през частен имот в столичния квартал "Княжево", за който има издадени разрешения за строеж. За да запази свободния достъп до планината, кметът на София Васил Терзиев предлага Столична община да придобие терена чрез замяна с два общински имота в Драгалевци.

Предложението предвижда частният собственик да доплати 180 000 евро в полза на общината. Сделката все още не е осъществена и трябва да премине през необходимите законови процедури и одобрение от Столичния общински съвет (СОС), съобщиха от Столична община.

"Слънчева алея" е исторически маршрут, използван от поколения столичани за разходки и преходи към Витоша. Част от трасето обаче преминава през имот с площ 1089 кв. м, който се намира извън границите на Природен парк "Витоша" и по действащия устройствен план е предназначен за ниско жилищно строителство.

За частния терен в Княжево през 2023 г. са издадени разрешения за строеж, което поставя въпроса за бъдещето на туристическия маршрут.

Планът на общината е да придобие имота и да промени предназначението му от жилищно строителство в озеленяване. По този начин алеята ще остане на съществуващото си място и ще получи устройствена защита като част от зелената система на София.

В замяна се предвижда частният собственик да получи два общински имота в Драгалевци с обща кадастрална площ 2435 кв. м. Предложението обаче поражда притеснения сред местните жители, тъй като единият от терените по действащия подробен устройствен план е отреден за озеленяване и трафопост.

От Столична община уточняват, че Общият устройствен план на София допуска малкоетажно жилищно застрояване със специфични изисквания в тази територия. За да бъде реализирано подобно предназначение, е необходимо изменение на подробния устройствен план и преминаване през съответните законови процедури.

Предложението предвижда обособяване на два урегулирани поземлени имота за жилищно строителство, като се запази пешеходната връзка между ул. "319" и ул. "Ген. Ковачев".

Особеност на случая е, че в единия общински имот вече има законно изградени частни сгради, собственост на същото лице, което притежава терена върху "Слънчева алея". Така земята е общинска собственост, а сградите принадлежат на частния собственик.

Според независими пазарни оценки от 26 октомври 2026 г. частният имот в Княжево е оценен на 622 607 евро, а двата общински имота в Драгалевци – общо на 672 243 евро.

В последния проект за решение обаче кметът предлага общинските имоти да бъдат прехвърлени при обща цена от 802 607 евро. Така частният собственик трябва да доплати 180 000 евро в полза на Столична община.

От общината подчертават, че стойността на имотите не се определя единствено от площта им, а зависи и от местоположението, достъпа, инфраструктурата и възможностите за застрояване.

Към момента няма извършена замяна, нито окончателно одобрена промяна в предназначението на общинските терени в Драгалевци.

За осъществяването на сделката ще бъдат необходими отделни решения на СОС, включително за евентуална промяна на статута на публичната общинска собственост. Тези решения изискват предвиденото в закона квалифицирано мнозинство.

От Столична община съобщават още, че заповедта за допускане на устройствената процедура е оспорена по съдебен ред. Това означава, че развитието на предложението зависи и от произнасянето на съда.

Основният въпрос остава дали запазването на историческия маршрут към Витоша може да бъде постигнато, без да се засегнат съществено зелените площи и интересите на жителите на Драгалевци.

Според общината предложението цели да съчетае защитата на обществения достъп до "Слънчева алея", законните права на частния собственик и опазването на общинската собственост.

Окончателното решение предстои да бъде взето от Столичния общински съвет след приключване на необходимите процедури.

Още по темата

Хиляди софиянци останаха без парно: Терзиев поиска промяна в "Топлофикация София"

Хиляди софиянци останаха без парно: Терзиев поиска промяна в "Топлофикация София"

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Терзиев: Всеки глас има значение

Терзиев: Всеки глас има значение

Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Пробите показват: Няма замърсяване на Черно море след инцидентите с кораби

Пробите показват: Няма замърсяване на Черно море след инцидентите с кораби

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Току-що
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 5 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 8 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 17 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 26 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 28 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 32 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 36 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 37 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 38 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 39 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 52 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 53 минути