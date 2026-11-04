Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Един от най-популярните туристически маршрути към Витоша – "Слънчева алея", преминава през частен имот в столичния квартал "Княжево", за който има издадени разрешения за строеж. За да запази свободния достъп до планината, кметът на София Васил Терзиев предлага Столична община да придобие терена чрез замяна с два общински имота в Драгалевци.

Предложението предвижда частният собственик да доплати 180 000 евро в полза на общината. Сделката все още не е осъществена и трябва да премине през необходимите законови процедури и одобрение от Столичния общински съвет (СОС), съобщиха от Столична община.

"Слънчева алея" е исторически маршрут, използван от поколения столичани за разходки и преходи към Витоша. Част от трасето обаче преминава през имот с площ 1089 кв. м, който се намира извън границите на Природен парк "Витоша" и по действащия устройствен план е предназначен за ниско жилищно строителство.

За частния терен в Княжево през 2023 г. са издадени разрешения за строеж, което поставя въпроса за бъдещето на туристическия маршрут.

Планът на общината е да придобие имота и да промени предназначението му от жилищно строителство в озеленяване. По този начин алеята ще остане на съществуващото си място и ще получи устройствена защита като част от зелената система на София.

В замяна се предвижда частният собственик да получи два общински имота в Драгалевци с обща кадастрална площ 2435 кв. м. Предложението обаче поражда притеснения сред местните жители, тъй като единият от терените по действащия подробен устройствен план е отреден за озеленяване и трафопост.

От Столична община уточняват, че Общият устройствен план на София допуска малкоетажно жилищно застрояване със специфични изисквания в тази територия. За да бъде реализирано подобно предназначение, е необходимо изменение на подробния устройствен план и преминаване през съответните законови процедури.

Предложението предвижда обособяване на два урегулирани поземлени имота за жилищно строителство, като се запази пешеходната връзка между ул. "319" и ул. "Ген. Ковачев".

Особеност на случая е, че в единия общински имот вече има законно изградени частни сгради, собственост на същото лице, което притежава терена върху "Слънчева алея". Така земята е общинска собственост, а сградите принадлежат на частния собственик.

Според независими пазарни оценки от 26 октомври 2026 г. частният имот в Княжево е оценен на 622 607 евро, а двата общински имота в Драгалевци – общо на 672 243 евро.

В последния проект за решение обаче кметът предлага общинските имоти да бъдат прехвърлени при обща цена от 802 607 евро. Така частният собственик трябва да доплати 180 000 евро в полза на Столична община.

От общината подчертават, че стойността на имотите не се определя единствено от площта им, а зависи и от местоположението, достъпа, инфраструктурата и възможностите за застрояване.

Към момента няма извършена замяна, нито окончателно одобрена промяна в предназначението на общинските терени в Драгалевци.

За осъществяването на сделката ще бъдат необходими отделни решения на СОС, включително за евентуална промяна на статута на публичната общинска собственост. Тези решения изискват предвиденото в закона квалифицирано мнозинство.

От Столична община съобщават още, че заповедта за допускане на устройствената процедура е оспорена по съдебен ред. Това означава, че развитието на предложението зависи и от произнасянето на съда.

Основният въпрос остава дали запазването на историческия маршрут към Витоша може да бъде постигнато, без да се засегнат съществено зелените площи и интересите на жителите на Драгалевци.

Според общината предложението цели да съчетае защитата на обществения достъп до "Слънчева алея", законните права на частния собственик и опазването на общинската собственост.

Окончателното решение предстои да бъде взето от Столичния общински съвет след приключване на необходимите процедури.