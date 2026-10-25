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Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България
Снимка: БТА

Кметът на София призова гражданите да упражнят правото си на избор

Гласувах за сигурна и стабилна България в Европа, заяви пред БТА кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на страната. 

Терзиев очаква от следващия държавен глава смелост, тъй като смята, че смелостта е нещо, което много липсва в българската политика. Кметът очаква от седмия президент на България дългосрочно мислене и постоянно вземане на трудните решения, за да имаме сигурна, стабилна и просперираща България. 

Кметът на София призова гражданите да упражнят правото си на глас, защото, по думите му, това е основата на демокрацията. Когато имаш възможност, да използваш гласа си, иначе нямаш право да се оплакваш от крайния резултат, каза Терзиев. 

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