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Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс

Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс
АП/БТА

Автогол на Каземиро и попадение на Емил Форсберг донесоха успеха с 2:0

Ню Йорк Ред Булс победи Интер Маями с 2:0 у дома в двубой от Мейджър Лийг Сокър. Поражението прекъсна серията на гостите от три поредни победи.

Домакините поведоха още в седмата минута, когато Каземиро изпрати топката в собствената си врата. Интер Маями не успя да отговори, въпреки че Лионел Меси се появи в игра през второто полувреме.

Емил Форсберг реши срещата в първата минута на добавеното време. Шведският нападател оформи крайното 2:0 със своя четвърти гол през сезона.

Интер Маями остава трети в Източната конференция. Ню Йорк Ред Булс заема деветата позиция - последната, която дава право на участие в елиминационната фаза.

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