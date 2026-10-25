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Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа
БТА

Бразилецът получи оценка 9.0 за представянето си срещу Виктория Пилзен

Рейналдо беше включен в идеалния отбор на третия кръг от основната фаза на Лига Европа според статистическата платформа Flashscore.

Футболистът на Левски се отличи с гол и асистенция при победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Чехия. Силното му представяне му донесе впечатляващата оценка 9.0.

Този резултат нареди Рейналдо сред единайсетте най-високо оценени футболисти в турнира през кръга.

Признанието потвърждава отличната форма на бразилеца, който се превърна в една от ключовите фигури на Левски в европейските мачове през сезона.

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