Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа
Бразилецът получи оценка 9.0 за представянето си срещу Виктория Пилзен
Рейналдо беше включен в идеалния отбор на третия кръг от основната фаза на Лига Европа според статистическата платформа Flashscore.
Футболистът на Левски се отличи с гол и асистенция при победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Чехия. Силното му представяне му донесе впечатляващата оценка 9.0.
Този резултат нареди Рейналдо сред единайсетте най-високо оценени футболисти в турнира през кръга.
Признанието потвърждава отличната форма на бразилеца, който се превърна в една от ключовите фигури на Левски в европейските мачове през сезона.