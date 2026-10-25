Вотът в Австрия: 17 секции отвориха врати, българи се наредиха на опашка в Клагенфурт

Общо 17 избирателни секции са отворени в Австрия за българските граждани, които желаят да участват в изборите за президент и вицепрезидент на България. Секции има във всички австрийски провинции, като осем от тях се намират във Виена.

Изборният ден в българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена протича спокойно. По информация на Николай Янев, председателстващ секционната комисия там, от отварянето на секцията в 7:00 ч. до 11:00 ч. са гласували 80 души.

Повечето избиратели попълват на място декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място, като това става под наблюдението на член на комисията. Предварително записаните за гласуване са 34 души. Процедурата преминава бързо, без да се образуват опашки, благодарение и на наличието на две машини за гласуване.

Председателите на секционните комисии поддържат връзка помежду си, за да обменят информация за хода на изборния ден. Контакт има както между секциите във Виена, така и с тези в Грац, Залцбург, Инсбрук, Велс, Брегенц, Брайтенбрун ам Нойзидлер Зее, Леобен, Линц и Клагенфурт.

Като цяло гласуването в Австрия протича без сериозни затруднения. По-различна е ситуацията в Клагенфурт, столицата на провинция Каринтия, където сутринта се е образувала опашка от български граждани, желаещи да гласуват.

Причина за по-големия поток от хора може да е началото на есенната ваканция, както и предстоящият официален празник в понеделник. Очаква се част от българите да са избрали южната австрийска провинция за кратка почивка.