Засилен интерес към българския вот в Сърбия

Засилен интерес към президентските избори в България се наблюдава и сред сънародниците ни в Сърбия, пише БТА.

До 9:00 ч. местно време в двете избирателни секции в Цариброд, където живее значителна част от българското национално малцинство, са гласували общо 100 души.

За разлика от парламентарния вот през април, когато в града имаше само една секция и се образуваха опашки, този път е разкрита допълнителна секция, за да се улесни гласуването.

Българските граждани могат да упражнят правото си на глас и в близкия град Пирот, където за първи път е открита избирателна секция.

Активност се отчита и в българското посолство в Белград. До 9:00 ч. сутринта там са гласували 45 души.

И в седемте секции на територията на Сърбия изборният ден е започнал по график, без първоначално регистрирани затруднения.