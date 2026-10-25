Новини
Търси
Подкаст
Общество

Изборният ден в Ловешко протича нормално

Изборният ден в Ловешко протича нормално
БТА

Няма жалби и сигнали за нарушения, съобщиха от РИК-Ловеч

Изборният ден в Ловешко протича нормално към този момент, съобщи Петко Петков, председател на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч.

По думите му няма постъпили жалби и сигнали за съществени нарушения на изборния кодекс, предава БТА.

Няма и секции, в които да се е наложило гласуването да премине от машини към хартия. Отстранен е проблемът в секция в Угърчин, за който беше съобщено по-рано днес и в момента и двете машини там функционират нормално, посочи Петков.

Две промени в състава на секционни избирателни комисии – в Ловеч и Тетевен, са обявени на сайта на РИК- Ловеч. Поради издаден болничен лист е заменен секретарят на секционна избирателна комисия (СИК) № 111800003 в Ловеч, а в Тетевен е заменен член на СИК № 113300024, който не се е явил.

Няма нарушения на обществения ред в областта, свързани с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Право на глас в Ловешка област по предварителни списъци имат 112 460 души.

Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) са близо 2000.

 

Още по темата

Машини за гласуване без прегради в Пернишко, поставиха картонени кутии

Машини за гласуване без прегради в Пернишко, поставиха картонени кутии

Сигнали за полупрозрачни бюлетини при машинното гласуване: Има ли риск за тайната на вота?

Сигнали за полупрозрачни бюлетини при машинното гласуване: Има ли риск за тайната на вота?

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

Водещи

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 4 минути
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 10 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 23 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 25 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 26 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 27 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 28 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 31 минути
Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

  • Преди 40 минути
Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

  • Преди 41 минути
Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата