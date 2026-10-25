Изборният ден в Ловешко протича нормално към този момент, съобщи Петко Петков, председател на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч.

По думите му няма постъпили жалби и сигнали за съществени нарушения на изборния кодекс, предава БТА.

Няма и секции, в които да се е наложило гласуването да премине от машини към хартия. Отстранен е проблемът в секция в Угърчин, за който беше съобщено по-рано днес и в момента и двете машини там функционират нормално, посочи Петков.

Две промени в състава на секционни избирателни комисии – в Ловеч и Тетевен, са обявени на сайта на РИК- Ловеч. Поради издаден болничен лист е заменен секретарят на секционна избирателна комисия (СИК) № 111800003 в Ловеч, а в Тетевен е заменен член на СИК № 113300024, който не се е явил.

Няма нарушения на обществения ред в областта, свързани с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Право на глас в Ловешка област по предварителни списъци имат 112 460 души.

Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) са близо 2000.