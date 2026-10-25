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Лондон бие тревога: Великобритания трябва да е готова за война до 2030 г.

Лондон бие тревога: Великобритания трябва да е готова за война до 2030 г.
Pixabay

„Моят основен приоритет е да гарантирам, че страната е готова да се сражава и да спечели война“, посочва министърът на отбраната Уес Стрийтинг

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг предупреди, че Великобритания трябва да се подготви за евентуална война на фона на засилващата се хибридна дейност на Русия срещу НАТО. Той изложи позицията си в коментар за британския вестник „Телеграф“, публикуван в събота и цитиран от The Jerusalem Post.

„Моят основен приоритет е да гарантирам, че страната е готова да се сражава и да спечели война“, посочва Стрийтинг.

Според него подготовката за най-лошия сценарий е необходима, за да бъде възпряна евентуална атака. Това включва укрепване на отбранителните способности на страната, така че потенциалните противници да преосмислят намеренията си.

Министърът подчертава, че Великобритания трябва да бъде готова да действа заедно със съюзниците си и да постигне победа при евентуален военен конфликт.

Стрийтинг предупреждава, че до 2030 г. противниците на страната може да разполагат с достатъчен военен капацитет и ресурси, за да представляват пряка заплаха. По думите му промените не са свързани с ново желание за враждебни действия, а с нарастващите възможности те да бъдат осъществени.

„Това ни дава малко над 1000 дни, за да изпълним мисията си: да бъдем готови, заедно със съюзниците си, да се бием и да победим“, заявява британският министър.

Той допълва, че правителството ще предприеме необходимите действия, за да гарантира изпълнението на тази цел.

 
 
 

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