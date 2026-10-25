Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Общо 141 български граждани са гласували до 11:00 ч. в седемте избирателни секции, разкрити в Северна Македония за президентските избори в България. Вотът е започнал навреме и протича без затруднения, съобщава местни медии.

Най-много избиратели до момента са гласували в българското посолство в Скопие – 41 души. В Охрид правото си на глас са упражнили 20 български граждани, а в Генералното консулство на България в Битоля – 17.

В Струмица до 11:00 ч. са гласували 18 души, в Кавадарци – 16, в Кочани – 15, а в Прилеп – 14 избиратели. В Кочани секция за българските избори е открита за първи път.

Преди изборния ден общо 265 български граждани са подали заявления за гласуване в Северна Македония. Броят им е по-висок в сравнение с предсрочните парламентарни избори през април, когато предварително подадените заявления са били 210.

Гласуването ще продължи до 20:00 ч. местно време в Северна Македония, което съответства на 21:00 ч. българско време.

Българските граждани в страната могат да упражнят правото си на глас в една от седемте разкрити секции.