Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Треньорският щаб на Тотнъм е разбрал предварително, че голмайсторът на Челси Жоао Педро ще пропусне лондонското дерби между двата отбора. Информацията е достигнала до Роберто де Дзерби по необичаен начин - чрез официалната фентъзи игра на Висшата лига, твърди „Сън“.

Тотнъм спечели гостуването си на „Стамфорд Бридж“ с 2:0, а отсъствието на бразилския нападател беше сериозен удар за домакините. Според изданието „шпорите“ са научили за проблема преди официалното обявяване на съставите.

Членове на семействата на футболисти на Челси са извадили Жоао Педро от своите отбори във фентъзи лигата. Промените били забелязани и информацията достигнала до щаба на Тотнъм.

След като разбрал за контузията, Де Дзерби реагирал незабавно и коригирал тактическия план за дербито. Липсата на основния нападател на Челси позволила на гостите да подходят по различен начин при организацията на своята защита.

След срещата мениджърът на Челси Шаби Алонсо беше попитан дали се притеснява от факта, че поверителна информация за състоянието на негов футболист е станала публично достояние чрез онлайн играта.

„Не се увличам по фентъзи футбол, така че не знаех за това“, отговори кратко испанският специалист.

Според „Сън“ обаче Алонсо е останал изключително недоволен от изтичането на информация. Случаят може да накара Челси да въведе по-строги вътрешни правила за използването на фентъзи игри от футболистите и техните близки.

Подобни промени в отборите на играчите често се следят внимателно от фенове и анализатори, тъй като понякога подсказват за контузии или решения около стартовите състави още преди официалното им потвърждение.