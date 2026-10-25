Левски донесе 55% от точките на България в европейските турнири

Успехът на Левски с 2:1 при гостуването на Виктория Пилзен не беше важен единствено за амбициите на „сините“ в Лига Европа. Победата донесе ценни точки и за България в класацията на УЕФА.

Според данни на Football Meets Data представянето на Левски през сезона е осигурило 2.125 точки за националния коефициент. Това представлява 55% от общия актив на българските клубове в европейските турнири през настоящата кампания.

Така столичани са най-големият приносител за България. Силното представяне на отбора в квалификациите и основната фаза има значение не само за неговото класиране, но и за бъдещите позиции на страната в европейската ранглиста.

По дял от общия актив на своята държава Левски се нарежда сред водещите клубове в Европа. Пред „сините“ по този показател са Сабах, Ференцварош и Слован Братислава.

Победата в Пилзен беше първа за Левски в основната фаза на Лига Европа. С нея отборът подобри шансовете си да продължи към елиминациите и направи важна крачка към изпълнението на своята основна европейска цел.

Двубоят в Чехия донесе и историческо постижение. Левски стана първият български клуб, който печели гостуване срещу чешки съперник в европейските турнири.

Всяка следваща точка на „сините“ ще има двойна стойност - за класирането на отбора в Лига Европа и за позицията на България в ранглистата на УЕФА, която определя броя на участниците и стартовите им позиции в бъдещите сезони.