Новини
Търси
Подкаст
Общество

Променливо време с мъгли, дъжд и застудяване утре

Променливо време с мъгли, дъжд и застудяване утре
pixabay

Мъгли ще има сутринта в равнините, следобед на места ще превали дъжд, а привечер ще нахлуе по-студен въздух

През нощта времето ще бъде предимно ясно, със слаб до почти липсващ вятър. След полунощ на много места в равнините и низините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а в София - около .

В първата половина на утрешния ден мъглата ще се задържи на много места в равнинните райони на страната, като вятърът ще остане почти тих. Около обяд той ще се ориентира от запад-северозапад, а следобед ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Облачността над Западна България ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне нахлуване на по-студен въздух. Максималните температури ще достигнат между 13° и 18°, а в Източна България и крайните южни райони - до 21°. В София се очакват около 14°.

Облачно ще бъде в планинските райони, като следобед в масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, а над 2400 метра те ще бъдат от сняг. Вятърът ще е от запад-северозапад, умерен, с временни усилвания до силен. Температурите ще достигнат около 16° на 1200 метра височина и около 8° на 2000 метра.

По българското Черноморие преди обед на места ще има ниска облачност и намалена видимост. По северното крайбрежие са възможни и слаби превалявания от дъжд. Около обяд облаците временно ще се разкъсат и ще намалеят.

Сутринта вятърът ще бъде почти тих, а следобед ще се появи слаб източен вятър. В края на деня той ще смени посоката си от северозапад и ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, близки до тези на морската вода. Вълнението ще достигне около 2 бала.

Още по темата

Спират временно тока в части от София на 26 октомври

Спират временно тока в части от София на 26 октомври

Връщаме часовниците назад: Как реагира организмът на промяната

Връщаме часовниците назад: Как реагира организмът на промяната

Временна организация на движението в столицата заради президентските избори

Временна организация на движението в столицата заради президентските избори

"Не знаем дали ще вържем двата края": Тревога сред хората в Добрич

"Не знаем дали ще вържем двата края": Тревога сред хората в Добрич

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Току-що
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 4 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 7 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 14 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 20 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 22 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 25 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 25 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 27 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 33 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 38 минути