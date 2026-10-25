Променливо време с мъгли, дъжд и застудяване утре

През нощта времето ще бъде предимно ясно, със слаб до почти липсващ вятър. След полунощ на много места в равнините и низините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а в София - около 5°.

В първата половина на утрешния ден мъглата ще се задържи на много места в равнинните райони на страната, като вятърът ще остане почти тих. Около обяд той ще се ориентира от запад-северозапад, а следобед ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Облачността над Западна България ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне нахлуване на по-студен въздух. Максималните температури ще достигнат между 13° и 18°, а в Източна България и крайните южни райони - до 21°. В София се очакват около 14°.

Облачно ще бъде в планинските райони, като следобед в масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, а над 2400 метра те ще бъдат от сняг. Вятърът ще е от запад-северозапад, умерен, с временни усилвания до силен. Температурите ще достигнат около 16° на 1200 метра височина и около 8° на 2000 метра.

По българското Черноморие преди обед на места ще има ниска облачност и намалена видимост. По северното крайбрежие са възможни и слаби превалявания от дъжд. Около обяд облаците временно ще се разкъсат и ще намалеят.

Сутринта вятърът ще бъде почти тих, а следобед ще се появи слаб източен вятър. В края на деня той ще смени посоката си от северозапад и ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, близки до тези на морската вода. Вълнението ще достигне около 2 бала.