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"Не знаем дали ще вържем двата края": Тревога сред хората в Добрич

"Не знаем дали ще вържем двата края": Тревога сред хората в Добрич

Жители на града се притесняват от предстоящата зима и нарастващите разходи за живот. Местен храм ще помогне с дърва за отопление на самотна майка с четири деца

Страх от предстоящата зима, несигурност за доходите и все по-малко надежда за подобрение на живота - това са част от тревогите, които споделят жители на Добрич.

Според отец Петър Димитров, председател на храм "Св. Климент Охридски“ в града, хората все по-често говорят за финансовите си затруднения и опасенията, че няма да успеят да покрият основните си разходи през студените месеци.

"В църквата хората, които идват на службите, изглеждат все по-повече отчаяни. Признават, че се страхуват от зимата, която предстои. Споделят, че очакват трудни студени месеци и не са сигурни дали ще успеят да "вържат двата края“, разказа свещеникът след неделната литургия.

По думите му в храма не се обсъждат политически теми, но житейските проблеми на хората присъстват постоянно в разговорите.

"Има миряни, които се радваха, че децата им, които са в чужбина, се канят да се върнат. Сега те казват, че това връщане се отлага и не са никак щастливи от това“, допълни отец Димитров.

На фона на притесненията за предстоящата зима настоятелството на храма е решило да помогне на самотна майка с четири деца, която няма средства за отопление.

"Църквата откликва на такива тежки житейски ситуации“, подчерта свещеникът.

Той отбеляза, че макар общият брой на вярващите в храма да не се е увеличил, сред посетителите има все повече млади хора.

"Молят се за успех, за здраве. Проблемът, който споделят, е, че по-скоро не виждат надежда и това ги притеснява“, посочи отец Димитров.

Тревогите се усещат и в кафенетата на Добрич, които са останали полупразни дори в часовете, когато обичайно се събират пенсионери - между 10:00 и 14:00 часа.

Част от възрастните посетители са посрещнали ситуацията с чувство за хумор, поръчвайки си кафе "Президент“, по възможност с отстъпка.

Зад шегите обаче остават сериозните притеснения за разходите през зимата и очакванията за по-голяма сигурност в ежедневието.

"Много приказки, декларации, обещания чухме, искаме реални действия, които да ни "стоплят“ поне през зимата“, коментираха жители на Добрич.

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