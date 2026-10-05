Голяма част от Добрич остана без вода заради авария

Авария по електрозахранването на помпена станция „Приморци“ е причина за нарушено водоподаване в голяма част от Добрич, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

Аварията е възникнала в 21:28 часа на 4 октомври. Направени са опити от служители за възстановяване на електрозахранването, но те са били неуспешни. От дружеството посочват, че отстраняването на аварията ще бъде извършено от служители на „ВиК Добрич“.

С нарушено водоподаване са жилищните квартали „Добротица“, „Дружба 1“, „Дружба 2“, „Дружба 3“, „Дружба 4“, „Христо Ботев“, „Иглики“, „Строител“, районите около улица „Георги Попов“ и пресечните ѝ улици, улица „Дунав“, жилищен квартал „Югоизток“, централната градска част, Северната промишлена зона, Авиограда, района на Хуманитарната гимназия, както и улица „Калиакра“ и пресечните ѝ улици.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.

С нарушено водоподаване ще бъдат също и селата Богдан, Генерал Колево и Бенковски в община Добричка.



През май при подобен проблем без вода бяха пет квартала на Добрич.