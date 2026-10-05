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Голяма част от Добрич остана без вода заради авария

Голяма част от Добрич остана без вода заради авария
pixabay

През  май при подобен проблем без вода бяха пет квартала на Добрич

Авария по електрозахранването на помпена станция „Приморци“ е причина за нарушено водоподаване в голяма част от Добрич, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

Аварията е възникнала в 21:28 часа на 4 октомври. Направени са опити от служители за възстановяване на електрозахранването, но те са били неуспешни. От дружеството посочват, че отстраняването на аварията ще бъде извършено от служители на „ВиК Добрич“.

С нарушено водоподаване са жилищните квартали „Добротица“, „Дружба 1“, „Дружба 2“, „Дружба 3“, „Дружба 4“, „Христо Ботев“, „Иглики“, „Строител“, районите около улица „Георги Попов“ и пресечните ѝ улици, улица „Дунав“, жилищен квартал „Югоизток“, централната градска част, Северната промишлена зона, Авиограда, района на Хуманитарната гимназия, както и улица „Калиакра“ и пресечните ѝ улици.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията. 

С нарушено водоподаване ще бъдат също и селата Богдан, Генерал Колево и Бенковски в община Добричка. 

През  май при подобен проблем без вода бяха пет квартала на Добрич. 

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