Германският национал Дери Шерхант попада в плановете на Байерн за лятна селекция, информира TZ. Баварците искат да се подсилят с ново ляво крило след края на сезона, което да бъде алтернатива на Луис Диас.

В списъка на ръководството, освен футболиста на Фрайбург, са Рио Нгумоа от Ливърпул, Оскар Петушевски от Порто и Ели Крупи от Борнемут.

Дери Шерхант прави много силен сезон до момента, като се утвърди и в състава на Германия след назначаването на Юрген Клоп. През този сезон крилото има три гола и осем асистенции за Фрайбург в 14 мача. За Бундестима се разписа веднъж в четири двубоя.

На този етап разговори между Байерн и Фрайбург относно трансфер на лявото крило не са провеждани. 24-годишният Шерхант е оценяван на минимум 20 млн. евро.