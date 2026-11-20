„Прогресивна България“: Сглобка няма - съдебната реформа тепърва започва
От ПБ не коментираха дали правосъдният министър може да бъде новият главен прокурор
"Днес НС изпълни своето конституционно правомощие – избра 11 членове от парламентарната квота в състава на ВСС. Сега действащият състав на ВСС е извън конституционно установения мандат".
Това заяви председателят на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Михаела Доцова.
„Приетите правила за избор предвиждаха достатъчно публичност и прозрачност. За пръв път в процедурата имаше възможност гражданските организации, гражданите и научната общност да правят номинации. Днес НС с необходимите над 160 гласа избра членовете от парламентарната квота на ВСС. Считаме, че това, което днес се случи, е важно за възстановяване на доверието в държавността и доверието в институциите. Вижда се, че НС, с воля и желание, може и осъществява своите конституционни правомощия. Обществото има големи очаквания към новия състав на ВСС. Нашите очаквания като депутати са новият ВСС да работи прозрачно, публично и в съответствие със закона“.
Янка Тянкова, председател на парламентарната комисия по правни въпроси, беше категорична, че "съдебната реформа тепърва започва".
"Този избор обаче ще остане в учебниците по конституционно право, защото след 9 години бездействие, сега най-после избираме по законов ред нов ВСС, спрямо който очакванията са огромни – да се върне законността, делата на трупчета да бъдат извадени и правосъдието да възтържествува".
Тя очаква сега да стартират процедурите по избор на инспекторат, главен прокурор и всички чакащи процедури, „за да повярват гражданите, че това, което изглеждаше 9 години утопично, е повече от реално".
„Няма сглобка, има проведени преговори в рамките на този процес по избор на парламентарната квота. Когато една ПГ не може да събере необходимото мнозинство, следва да води преговори с другите групи. Тези преговори се водеха на принципна основа, не бяха по тъмните кьошета и ъглите на залите. Общият интерес помежду ни е изборът на нов ВСС“.
По думите ѝ всички партии, внесли кандидатури, направиха крачка назад. Тя не коментира дали правосъдният министър може да бъде новият главен прокурор.
„Надявам се усилията ни да доведат до това не само Цацаров, но никой да няма влияние върху работата на избрания днес ВСС. Конституционната реформа трябва да върви поетапно, но заедно с ВСС“.