"Днес НС изпълни своето конституционно правомощие – избра 11 членове от парламентарната квота в състава на ВСС. Сега действащият състав на ВСС е извън конституционно установения мандат".

Това заяви председателят на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Михаела Доцова.

„Приетите правила за избор предвиждаха достатъчно публичност и прозрачност. За пръв път в процедурата имаше възможност гражданските организации, гражданите и научната общност да правят номинации. Днес НС с необходимите над 160 гласа избра членовете от парламентарната квота на ВСС. Считаме, че това, което днес се случи, е важно за възстановяване на доверието в държавността и доверието в институциите. Вижда се, че НС, с воля и желание, може и осъществява своите конституционни правомощия. Обществото има големи очаквания към новия състав на ВСС. Нашите очаквания като депутати са новият ВСС да работи прозрачно, публично и в съответствие със закона“.

Янка Тянкова, председател на парламентарната комисия по правни въпроси, беше категорична, че "съдебната реформа тепърва започва". "Този избор обаче ще остане в учебниците по конституционно право, защото след 9 години бездействие, сега най-после избираме по законов ред нов ВСС, спрямо който очакванията са огромни – да се върне законността, делата на трупчета да бъдат извадени и правосъдието да възтържествува".