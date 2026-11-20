Таня Радуловска-Мадамжиева беше избрана за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата ѝ получи 189 гласа "за", 48 "против" и нито един "въздържал се".

Радуловска-Мадамжиева беше номинирана от "Демократична България", след като кандидатурата ѝ получи подкрепата на седем неправителствени организации, сред които Антикорупционният фонд, "Правосъдие за всеки" и Българският хелзинкски комитет.

Професионалната ѝ кариера започва като експерт в Министерството на транспорта и Комисията за финансов надзор. През 2005 г. става младши съдия в Софийския градски съд, а от 2007 до 2018 г. работи като съдия в Софийския районен съд, със специализация в областта на младежкото правосъдие.

В периода 2012–2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система продължава професионалната си дейност като адвокат.

През 2026 г. заема поста заместник-министър на правосъдието в служебното правителство на Андрей Гюров, като участва в разработването на концепция за защита на магистрати от натиск и заплахи.

В концепцията си за ВСС Радуловска-Мадамжиева поставя акцент върху кадровата политика, независимостта на магистратите и подобряването на съдебната администрация. Тя подкрепя въвеждането на по-ясни правила за кариерно развитие, справедливо заплащане и по-активно участие на професионалните организации в решенията на кадровия орган.