Иван Ранчев беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи подкрепата на 226 народни представители.

Иван Христов Ранчев завършва право във Висшия институт на Министерството на вътрешните работи през 1990 г. Професионалната му кариера преминава през длъжностите юрисконсулт, следовател, военен следовател и съдия. Работил е като заместник-председател на военен съд, а впоследствие става съдия в Апелативния съд в Пловдив.

През 2006 г. защитава докторска дисертация в областта на наказателното право. Преподава в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", където е доцент. През 2012 г. е избран за член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

При изслушването си в парламентарната правна комисия Ранчев настоя за по-прозрачни конкурсни процедури, промени в кадровата политика и ограничаване на влиянието върху магистратите. Той се обяви срещу практиката едни и същи лица да заемат продължително време ръководни постове в съдебната система.

Ранчев заяви още, че трябва да бъде прекратена възможността прокуратурата да се използва като "бухалка". Според него бъдещият главен прокурор трябва да има сериозен професионален опит като прокурор или следовател.

Кандидатурата му беше съпътствана и от сигнал на адвокат Методи Лалов, свързан със съдебен акт, в чието постановяване Ранчев е участвал. Съдийската колегия на ВСС обаче не установи достатъчно основания за възлагане на проверка.