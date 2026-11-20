Емил Дечев беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му получи подкрепата на 167 народни представители, 69 гласуваха "против", а въздържали се нямаше. Той стана първият избран член на новия състав на кадровия орган на съдебната власт.

Дечев беше номиниран от "Продължаваме Промяната", като първоначално кандидатурата му беше представена за Прокурорската колегия на ВСС. При окончателния избор обаче Народното събрание го избра за член на Съдийската колегия.

Емил Иванов Дечев е роден на 5 май 1970 г. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г. Професионалната му кариера започва през 1997 г. като следовател в Столичната следствена служба.

През 2000 г. става съдия в Районния съд в Плевен, след което продължава професионалния си път в Софийския районен съд. От 2012 г. работи в Наказателното отделение на Софийския градски съд. Има близо 30 години юридически стаж, като по-голямата част от професионалния му опит е свързана с наказателното правораздаване.

През 2022 г. Дечев е назначен за заместник-министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков по предложение на тогавашния министър Надежда Йорданова. След падането на кабинета запазва поста си и при служебния министър Крум Зарков. В периода 2023–2024 г. отново заема длъжността заместник-министър на правосъдието.

През февруари 2026 г. Дечев е назначен за служебен министър на вътрешните работи в кабинета на Андрей Гюров. Във връзка с назначението му Съдийската колегия на ВСС го освобождава от длъжността съдия в Софийския градски съд. След края на участието му в служебното правителство той е възстановен на съдийската си длъжност, считано от 8 май 2026 г.

Дечев е познат и с публичните си позиции по въпросите за независимостта на съдебната власт, кадровата политика и необходимостта от промени в работата на прокуратурата. През 2017 г. той участва в процедурата за избор на членове на ВСС от съдийската квота, като представя предложения за подобряване на обучението и професионалното развитие на магистратите.

При изслушването си в парламентарната правна комисия на 2 ноември 2026 г. Дечев отхвърли твърденията, че кандидатурата му е политически мотивирана. По думите му предложението да стане член на ВСС е свързано с професионалния му опит и експертност.

Той защити принципа на случайното разпределение на делата, като подчерта неговото значение за ограничаването на корупционните практики. Дечев заяви още, че би проверявал всеки сигнал за злоупотреба със системата за разпределение на делата.

По време на изслушването си той коментира и бъдещия избор на главен прокурор, като посочи, че не би подкрепил кандидат, направил рязка кариера в съдебната система.

Изборът на Дечев беше подкрепен от народни представители на "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и "Демократична България". С получените 167 гласа той премина необходимия праг от две трети от народните представители за избор на член на ВСС.