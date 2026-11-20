Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ след избора на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Според него гласуването е показало, че двете формации вече не могат да бъдат определяни като опозиция, а са част от нова политическа „сглобка“.

„Признавам днес майсторството на управляващите да си уловят като голям рибар две рибки – не златни – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, да си ги сложат в аквариум“, заяви Пеевски пред журналисти в Народното събрание.

По думите му подкрепата за кандидатите за ВСС е доказателство за политическо сближаване между управляващите и двете формации.

„С голяма стръв ги уловиха – четири бройки им дадоха. Опозиция вече няма в тяхно лице. Има сглобка“, коментира лидерът на ДПС.

Пеевски заяви още, че след днешното гласуване представителите на опозицията вече нямат основания да организират протести срещу управляващите.

„Началникът на „Прогресивна България“ може да си ги сложи в кабинета като две рибки в аквариум и да си ги гледа“, добави той.

Изказването му дойде непосредствено след като Народното събрание избра 11 представители в състава на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота – шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия.

За членове на Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров.

Най-голяма подкрепа сред тях получиха Иван Ранчев, Петьо Славов и Цветко Лазаров с по 226 гласа „за“. Калин Баталски беше подкрепен от 225 депутати, Таня Радуловска-Мадамжиева – от 189, а Емил Дечев – от 167 народни представители.

В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Веселин Вучков и Екатерина Гетова получиха по 227 гласа „за“, Иван Калибацев и Красимир Комсалов – по 226, а Андрей Янкулов беше подкрепен от 203 народни представители.

Общо 21 кандидати участваха в процедурата за попълване на парламентарната квота на ВСС. Номинации бяха издигнати от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“, докато ГЕРБ и ДПС не предложиха свои кандидати.

Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота изисква квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители, или най-малко 160 гласа.