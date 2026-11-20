Световният шампион Испания ще срещне тима на Франция в най-интересния сблъсък от четвъртфиналната фаза в Лигата на нациите. Това отреди тегленият в Нион жребий.

И Испания, и Франция са печелили турнира, като "Ла Фурия" стори това през 2023 година, а "петлите" - в предходното издание през 2021 година.

Двукратният шампион в надпреварата и настоящ носител на трофея Португалия ще има за съперник в четвъртфиналите Нидерландия. Двата отбора играха в първия финал на турнира през 2019 година, като тогава "мореплавателите" спечелиха с 1:0 с гол на Гонсало Гедеш. Победителят от тази двойка пък ще играе на полуфиналите с победителя от двойката между Испания и Франция.

В другия поток към финала двойките са Норвегия срещу Англия и Белгия срещу Германия. До момента нито един от тези четири отбора не е достигал до финала на турнира, като Англия има едно трето място през 2019 година, а Белгия и Германия са стигали до четвъртата позиция, съответно през 2021 и 2025 година.

Първите мачове от четвъртфиналите са между 25 и 27 март, а реваншите ще се играят между 26 и 28 март.

По същото време ще се проведат и плейофите за влизане и оставане в Лига "А" и в Лига "В".

За място в следващото издание на най-силната Лига "А" ще играят Босна и Херцеговина срещу Дания, Унгария срещу Сърбия, Република Ирландия срещу Хърватия и Словения срещу Уелс.

Плейофните двойки за преминаване между Лига "В" и Лига "С" са Кипър срещу Република Северна Македония, Естония срещу Румъния, Фарьорски острови срещу Грузия и Беларус срещу Израел.

В плейофите за място в Лига "А" и Лига "В" няма последваща фаза и спечелилият от всяка двойка ще получи място в по-горното ниво.