Румънският президент Никушор Дан настоя Европа да участва пряко в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че мирното споразумение не трябва да отслабва нито Киев, нито европейската сигурност.

Той направи изявлението след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, като обяви, че Румъния планира да увеличи финансовата и военната си помощ за Украйна през 2027 г.

Според Дан европейските държави трябва да имат обща позиция в преговорите, тъй като войната има пряко отражение върху сигурността на континента. Той предложи създаването на работни групи, които да обединят позициите на европейските страни, особено на тези, намиращи се близо до фронтовата линия.

Румънският президент подчерта, че бъдещото мирно споразумение трябва да гарантира способността на Украйна да се защитава. По думите му отслабването на страната би създало предпоставки Русия да възобнови военните действия след няколко години.

Дан очерта три основни приоритета на Румъния в рамките на „Коалицията на желаещите“ – запазване на подкрепата за Украйна, осигуряване на дългосрочни гаранции за сигурността ѝ и предотвратяване на разногласия между Европа и САЩ, които биха могли да навредят на трансатлантическите отношения.

По въпроса за бъдещата помощ за Киев президентът потвърди, че Букурещ възнамерява да увеличи финансовия и военния си принос през 2027 г. Той обаче не посочи конкретни суми, като отбеляза, че румънската подкрепа е по-малка в сравнение с тази на други държави.

Дан изтъкна и логистичната роля на страната си, включително осигуряването на транзита на украинско зърно през румънска територия.

Изявленията му бяха направени на пресконференция в Берлин след срещата на лидерите на държавите, подкрепящи Украйна. Основна тема на разговорите бяха дипломатическите усилия за прекратяване на войната, започнала с руското нахлуване през февруари 2022 г.