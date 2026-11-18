Позициите на Украйна на бойното поле във войната срещу Русия остават стабилни, заяви днес във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“.

Изявлението идва след доклад на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати относно актуалната обстановка в най-горещите точки на фронта в източната Донецка област.

Зеленски акцентира върху успешната отбрана на два ключови града на фронтовата линия – Добропиля и Константиновка, които са подложени на засилен руски натиск.

„Що се отнася до ситуацията на фронта, нашите позиции са стабилни“, заяви украинският държавен глава. „И въпреки че руснаците правят много интензивни опити да напреднат към градовете Добропиля и Константиновка, ние унищожаваме окупаторите“, подчерта Зеленски, като изказа благодарност на всички украински подразделения за постигнатите резултати.

През последните месеци руското военно командване нееднократно обявяваше, че е установило контрол над двата града в Донбас, но Киев категорично отхвърля тези твърдения. Преди дни Зеленски отхвърли и предложението на Москва за петдневно „хуманитарно примирие“ в района на Константиновка, предупреждавайки, че руските сили се опитват да използват паузата, за да превземат града и да отворят път за настъпление към Краматорск и Славянск.

Според данни на Института за изследване на войната (ISW) и украински военни източници през последните дни руските войски са засилили механизираните щурмове в направленията към Добропиля и Константиновка.