Зеленски призова съюзниците спешно да изпратят ракети "Пейтриът" на Украйна
Украинският президент предупреди, че страната му има незабавна нужда от боеприпаси за противовъздушната отбрана
Украинският президент Володимир Зеленски призова западните съюзници, включително Съединените щати, възможно най-бързо да предоставят на Киев ракети прехващачи за системите "Пейтриът" и "Ирис-Т". Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Зеленски отправи призива във видеообръщение по време на заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна в централата на НАТО в Брюксел.
"Украйна има незабавна нужда от прехващачи "Пейтриът" и "Ирис-Т" от запасите, които вече имате", заяви украинският президент пред министрите на отбраната.
Контактната група обединява около 40 държави, които оказват военна подкрепа на Киев. Основен акцент в обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на продължаващите руски атаки.
Призивът на Зеленски идва на фона на необходимостта от допълнителни ракети прехващачи за защита на украинските градове и критичната инфраструктура.