Украинският президент Володимир Зеленски призова западните съюзници, включително Съединените щати, възможно най-бързо да предоставят на Киев ракети прехващачи за системите "Пейтриът" и "Ирис-Т". Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Зеленски отправи призива във видеообръщение по време на заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна в централата на НАТО в Брюксел.

"Украйна има незабавна нужда от прехващачи "Пейтриът" и "Ирис-Т" от запасите, които вече имате", заяви украинският президент пред министрите на отбраната.

Контактната група обединява около 40 държави, които оказват военна подкрепа на Киев. Основен акцент в обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на продължаващите руски атаки.

Призивът на Зеленски идва на фона на необходимостта от допълнителни ракети прехващачи за защита на украинските градове и критичната инфраструктура.