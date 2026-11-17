Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков ще замине за Германия, където ще се опита да реши проблеми с коленете. Шампионът ни в дългия скок няма да се оперира и се надява да е напълно готов за началото на следващия сезон. През 2026 година Саръбоюков подобри националния рекорд в сектора, а освен това стана европейски шампион в зала и взе бронзов медал от европейското на открито. Талантът от Харманли спечели за първи път и състезание от Диамантената лига.

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„Отдавна ме мъчат коленете и сега е време да се вземат мерки. Вчера минах магнитен резонанс, така че сме наясно какви точно са проблемите. В Германия ще вземем необходимите мерки, като не става дума за операция. Ще гледам всички процедури да са максимално леки, за да може да не се отразяват по никакъв начин на подготовката ми“, сподели Саръбоюков.

„Ще опитам да защитя европейската си титла в зала на първенството във Валенсия през март. Това е първото, което ми идва наум. За по-нататък, разбира се, имам желание да стигна до медал от световен шампионат на открито и от олимпийски игри, но има достатъчно време“, каза още Божидар Саръбоюков.