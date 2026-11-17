Правителството се опитва да омаловажи темата за нападенията срещу кораби в Черно море и да я извади от общественото внимание. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев пред журналисти в парламента по повод потъването на кораба GAS HUSKY на около 50 морски мили източно от Бяла.

"Идеята на правителството е до такава степен да обезличи темата с нападенията в Черно море, че те тотално да изчезнат от ефира", коментира Георгиев, цитиран от БТА.

Изказването му идва след поредните инциденти с плавателни съдове в Черно море. Всички 19 души от екипажа на GAS HUSKY бяха спасени и са в добро здравословно състояние. Ден по-рано товарен кораб под сомалийски флаг също подаде сигнал за бедствие в българската изключителна икономическа зона.

Според Георгиев правителството не обръща достатъчно внимание на рисковете за корабоплаването, търговията и сигурността в Черноморския регион.

Той заяви, че броят на засегнатите кораби вече достига седем, и определи действията на кабинета като опасни и безотговорни.

Депутатът постави под въпрос и заявените от правителството приоритети за развитие на транспортната свързаност през Черно море.

"Каква сигурност в най-опасното море в света, каква търговия, какво корабоплаване, каква свързаност и какъв среден коридор в Черно море, което е по-опасно от Ормузкия проток", заяви Георгиев.

По думите му управляващите акцентират основно върху успешните спасителни операции, без да поставят достатъчно ясно въпросите за причините за инцидентите и регионалната сигурност.

Георгиев коментира и действията на Румъния срещу дронове, като посочи, че северната ни съседка вече използва системи за противодействие, докато България все още разглежда възможностите за тяхното въвеждане.

Критики към правителството отправи и депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, според когото инцидентите в Черно море създават рискове за околната среда, туризма и държавния бюджет.

"Правителството се държи като статист, който само регистрира ударите в нашата зона в Черно море", заяви Гаджев.

Той подчерта, че спасителните операции изискват финансов ресурс, а евентуалните замърсявания могат да окажат отрицателно въздействие върху българския туризъм.

На въпрос дали ГЕРБ-СДС подкрепя предложението на "Демократична България" за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, Гаджев посочи, че при поредицата от инциденти е необходимо и президентската институция да изрази позиция.

Депутатът засегна и финансирането на отбраната, като заяви, че през тази година средствата за въоръжение за първи път надвишават тези за инфраструктура.

По негови данни от предвидените 1,2 млрд. евро капиталови разходи за Министерството на отбраната под 1% ще бъдат насочени към сигурността в Черно море.

Георгиев заяви, че ГЕРБ-СДС ще продължи публично да поставя въпроса за морската сигурност при всеки следващ подобен инцидент.

Според него сигурността на България в Черноморския регион е неразделна част от общата сигурност на Европа.