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Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро
БТА

Бившият регионален министър разкритикува разходите за АМ "Струма", а от ГЕРБ отправиха обвинения и за поръчка за мантинели на стойност 90 млн. евро

Цената за изграждане на километър автомагистрала е нараснала от около 6 млн. евро при управлението на ГЕРБ до 40 млн. евро за участък от АМ "Струма". Това заяви бившият регионален министър Николай Нанков, който разкритикува разходите за пътно строителство при настоящото правителство.

Според него дори строителството на бившата магистрала "Люлин", която днес е част от "Струма", е струвало под 10 млн. евро на километър. Нанков призна, че новият участък е сложен за изпълнение, но постави под въпрос високата му цена и начина на възлагане.

"Прословутият инхаус на "Хемус" струваше 6,2 млн. евро от Ябланица до Търговище. Къде са 6 млн. евро, къде са 40 млн. евро", заяви Нанков.

По време на изказването му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пресметна, че изграждането на 100 километра магистрала при подобна цена би струвало 4 млрд. евро.

Сравнението на Нанков обаче има важно уточнение - АМ "Хемус" все още не е изградена до Търговище, поради което посочените 6,2 млн. евро не представляват окончателна цена за завършена магистрала по целия участък.

Освен това спорният договор за "Струма" обхваща сложен участък с допълнителни пътни съоръжения. Регионалният министър Иван Шишков по-рано защити стойността му с аргумента, че проектът включва и два пътни възела.

От ГЕРБ отправиха критики и към планираната доставка на мантинели за 90 млн. евро. Депутатът Красимир Терзиев обвини министър Шишков, че използва процедурата "ин хаус", която преди е критикувал.

Според Терзиев посочената сума е само за доставката, без монтажа. Той твърди, че държавното дружество "Автомагистрали" разполага с две машини втора употреба и екип от десет души за поставянето на съоръженията.

"И аз сега питам - кога мислите, че тези мантинели ще ги монтират? След колко години? Колко мандата ще трябват на Радев и Шишков, за да ги монтират", попита депутатът.

Критиките на ГЕРБ поставят отново въпроса за разходите и прозрачността на обществените средства в пътното строителство, като изнесените от партията сравнения не отчитат напълно различията между отделните проекти.

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