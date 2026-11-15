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Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра
Снимка: БТВ

34-годишният водач напуснал България след инцидента, но полицията го открила при повторното му преминаване през района

Полицията установи и санкционира 34-годишен турски шофьор, който повредил арката на археологическия комплекс "Калето" в Мездра и избягал от мястото на произшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Сигналът за инцидента е подаден на 10 ноември. При последвалата проверка е установено, че водачът е управлявал влекач "Волво" с турска регистрация. След произшествието той напуснал България през граничния пункт "Дунав мост 2".

На 14 ноември около 21:10 часа полицаи спрели същия камион на главен път Е-79, в района на комплекс "Долче Вита" в Мездра.

По превозното средство имало видими следи от катастрофата, а при проверката шофьорът признал, че е участвал в произшествието.

На водача са съставени актове за нарушения на Закона за движението по пътищата. Издадени са също наказателно постановление и заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

От полицията не уточняват размера на наложената санкция.

Според данните на ОДМВР - Враца през октомври в областта са съставени 264 акта и 4448 фиша за нарушения на пътя. Издадени са и 2797 електронни фиша за превишена скорост.

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